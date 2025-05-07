Россию могут наказать за применение химического оружия в Украине, - Reuters

Россияне используют химическое оружие на фронте

Напомним, вчера СМИ сообщали, что Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.

В пояснительной части документа чиновники ЕС ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованные по просьбе украинской стороны в ноябре 2024-го и в феврале 2025 года.

Добавим, недавно ГУР сообщало, что российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

Кроме того, россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные ядовитыми веществами. Оккупанты делают это с целью поражения людей.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области.

В этих отчетах изучаются случаи применения газа возле сел Марьевка и Ильинка в Днепропетровской области в 2024 году.

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