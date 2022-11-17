UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росію не можна виключити із G20, - прем'єр Британії

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російську Федерацію не можна виключити із країн G20, незважаючи на заклики деяких західних політиків.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на саміті СОР27 у Єгипті.

"G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи таким же способом, як із G7", - зазначив прем'єр-міністр Британії.

Сунак також повідомив, що Лондон тісно працює з партнерами по Групі двадцяти, щоб передати чіткий єдиний сигнал, що загрози застосування ядерної зброї неприпустимі.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Великобританії заявив у кулуарах G20, що Китай становить загрозу для країни, але діалог із Пекіном на саміті був правильним.

Також ми писали, що голова КНР Сі Цзіньпін розкритикував прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо через передбачуваний витік інформації про їхню закриту зустріч на саміті G20.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20Російська Федерація