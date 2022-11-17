Россию нельзя исключить из G20, - премьер Британии

Российскую Федерацию нельзя исключить из стран G20, несмотря на призывы некоторых западных политиков.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на саммите СОР27 в Египте.

"G20 более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7", — отметил премьер-министр Британии. Сунак также сообщил, что Лондон тесно работает с партнерами по "Группе двадцати", чтобы передать четкий единый сигнал, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы.