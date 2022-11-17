ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росію не можна виключити із G20, - прем'єр Британії

Новость на русском →
Лондон, Четвер 17 листопада 2022 18:54
Росію не можна виключити із G20, - прем'єр Британії Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російську Федерацію не можна виключити із країн G20, незважаючи на заклики деяких західних політиків.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на саміті СОР27 у Єгипті.

"G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи таким же способом, як із G7", - зазначив прем'єр-міністр Британії.

Сунак також повідомив, що Лондон тісно працює з партнерами по Групі двадцяти, щоб передати чіткий єдиний сигнал, що загрози застосування ядерної зброї неприпустимі.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Великобританії заявив у кулуарах G20, що Китай становить загрозу для країни, але діалог із Пекіном на саміті був правильним.

Також ми писали, що голова КНР Сі Цзіньпін розкритикував прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо через передбачуваний витік інформації про їхню закриту зустріч на саміті G20.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 Російська Федерація
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв