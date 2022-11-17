Росію не можна виключити із G20, - прем'єр Британії

Російську Федерацію не можна виключити із країн G20, незважаючи на заклики деяких західних політиків.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на саміті СОР27 у Єгипті.

Сунак також повідомив, що Лондон тісно працює з партнерами по Групі двадцяти, щоб передати чіткий єдиний сигнал, що загрози застосування ядерної зброї неприпустимі.

"G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи таким же способом, як із G7", - зазначив прем'єр-міністр Британії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Великобританії заявив у кулуарах G20, що Китай становить загрозу для країни, але діалог із Пекіном на саміті був правильним.

Також ми писали, що голова КНР Сі Цзіньпін розкритикував прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо через передбачуваний витік інформації про їхню закриту зустріч на саміті G20.

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