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Россию нельзя исключить из G20, - премьер Британии

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Лондон, Четверг 17 ноября 2022 18:54
Россию нельзя исключить из G20, - премьер Британии Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российскую Федерацию нельзя исключить из стран G20, несмотря на призывы некоторых западных политиков.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на саммите СОР27 в Египте.

"G20 более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7", — отметил премьер-министр Британии.

Сунак также сообщил, что Лондон тесно работает с партнерами по "Группе двадцати", чтобы передать четкий единый сигнал, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании заявил в кулуарах G20, что Китай представляет угрозу для страны, но диалог с Пекином на саммите был правильным.

Также мы писали, что председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за предполагаемой утечки информации об их закрытой встрече на саммите G20.

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