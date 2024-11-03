Росію може очікувати дефіцит ППО, що обмежить застосування авіації на фронті, - ISW

Перед тим, як зробити висновок, аналітики нагадали одні з останніх інцидентів на полі бою. Мова йде про те, що ЗСУ вразили сім російських радарів та систем ППО в ніч з 20 на 21 жовтня, а також мали досягнення і в інші дні.

Так, 2 листопада, російський користувач Telegram, який стверджує, що є співробітником невказаного підрозділу російських спецслужб, заявив, що ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по російській системі ППО С-300/400 біля окупованого Моспіно (на південний схід від Донецька). Він додав, що джерела все ще з'ясовують збитки, завдані системі. За його словами, українські військові націлилися на системи ППО шістьма ракетами ATACMS, і три з них росіянам вдалося збити.

Перед цим, 31 жовтня, користувач Telegram заявив, що ЗСУ 23 числа вразили російську радіолокаційну станцію "Підліт" поблизу окупованого мису Тарханкут у Криму за допомогою безпілотника. Більш того, росіяни досі не евакуювали пошкоджену станцію для ремонту.

Того ж дня, 31 жовтня, український підрозділ опублікував кадри, які, ймовірно, демонструють успішний український удар по російському ЗРК "Бук" у районі лінії фронту. На кадрах помітні вторинні детонації, які відповідають успішному удару по такій системі.

25 числа Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили вразили російський ЗРК "Бук-М3" та знищили систему радіолокації іншого ЗРК "Бук-М2" в окупованій Луганській у ніч з 24 на 25 жовтня.

Офіційні українські джерела повідомили, що ЗСУ також вразили систему "Бук-М2" на півдні України 23 числа, а також систему "Бук-М3" у ніч з 20 на 21 жовтня у невказаному районі лінії фронту.

Висновки ISW

Раніше Інститут спостерігав ознаки того, що Росія зазнає труднощів із постачанням мікроелектронних компонентів, необхідних для виробництва складної зброї та систем ППО. Причиною цього стали західні санкції.

Аналітики вважають, що якщо Україна знищить значну кількість російських систем, то, можливо, Росія не зможе виробляти або ремонтувати достатню кількість систем ППО для підтримки поточної щільності протиповітряної оборони на окупованих українських територіях.

Як наслідок, подальше погіршення парасольки ППО Росії, особливо над окупованою Україною, може вплинути на те, наскільки близько до лінії фронту захочуть діяти російські льотчики. Більш того, це може обмежити здатність РФ ефективно використовувати плануючі бомби як проти прифронтових районів, так і проти українських міст у тилу.