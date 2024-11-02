У Генштабі ЗСУ скорегували дані щодо ворожих втрат по безпілотниках

Сили оборони України ліквідували на фронті за добу ще 1270 російських окупантів. А за скоригованими даними, загалом від початку широкомасштабної військової агресії армія РФ втратила 18117 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:

Так, додали у Генштабі, загальна цифра у звіті щодо "мінусованих" безпілотників ворога надається вже скоригованою.

У військовому командуванні звернули увагу, що у зв'язку "з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БПЛА".

Нагадаємо, нещодавно у звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські загарбники почали використовувати БПЛА "Шахед-136" з термобаричними боєголовками.

Додамо, за словами експерта з авіації Костянтина Криволапа в коментарі РБК-Україна, росармія не здатна виснажити ППО ЗСУ своїми "Шахедами". Він уточнив, що до відбиття атак залучаються мобільні вогневі групи, РЕБи й вже потім ЗРК малого радіуса дії.

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