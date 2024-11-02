У Генштабі ЗСУ скорегували дані щодо ворожих втрат по безпілотниках
Сили оборони України ліквідували на фронті за добу ще 1270 російських окупантів. А за скоригованими даними, загалом від початку широкомасштабної військової агресії армія РФ втратила 18117 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
У військовому командуванні звернули увагу, що у зв'язку "з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БПЛА".
Так, додали у Генштабі, загальна цифра у звіті щодо "мінусованих" безпілотників ворога надається вже скоригованою.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 697680 (+1270) осіб ліквідовано;
- танків - 9170 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 18487 (+17) од.;
- артилерійських систем - 20076 (+37) од.;
- РСЗВ - 1244 од.;
- засоби ППО - 994 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18117 (+28) од.;
- крилатих ракет - 2628 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28114 (+76) од.;
- спеціальної техніки - 3583 (+4) од.
Нагадаємо, нещодавно у звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські загарбники почали використовувати БПЛА "Шахед-136" з термобаричними боєголовками.
Додамо, за словами експерта з авіації Костянтина Криволапа в коментарі РБК-Україна, росармія не здатна виснажити ППО ЗСУ своїми "Шахедами". Він уточнив, що до відбиття атак залучаються мобільні вогневі групи, РЕБи й вже потім ЗРК малого радіуса дії.
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