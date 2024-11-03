Россию может ожидать дефицит ПВО, что ограничит применение авиации на фронте, - ISW

Прежде чем сделать вывод, аналитики напомнили одни из последних инцидентов на поле боя. Речь идет том, что ВСУ поразили семь российских радаров и систем ПВО в ночь с 20 на 21 октября, а также имели достижения и в другие дни.

Так, 2 ноября, российский пользователь Telegram, который утверждает, что является сотрудником неуказанного подразделения российских спецслужб, заявил, что ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по российской системе ПВО С-300/400 около оккупированного Моспино (к юго-востоку от Донецка). Он добавил, что источники все еще выясняют ущерб, нанесенный системе. По его словам, украинские военные нацелились на системы ПВО шестью ракетами ATACMS, и три из них россиянам удалось сбить.

Перед этим, 31 октября, пользователь Telegram заявил, что ВСУ 23 числа поразили российскую радиолокационную станцию "Подлет" вблизи оккупированного мыса Тарханкут в Крыму с помощью беспилотника. Более того, россияне до сих пор не эвакуировали поврежденную станцию для ремонта.

В тот же день, 31 октября, украинское подразделение опубликовало кадры, которые предположительно, демонстрируют успешный украинский удар по российскому ЗРК "Бук" в неуказанном районе линии фронта. На кадрах видны вторичные детонации, которые соответствуют успешному удару по такой системе.

25 числа Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы поразили российский ЗРК "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную систему другого ЗРК "Бук-М2" в оккупированной Луганской в ночь с 24 на 25 октября.

Официальные украинские источники сообщили, что ВСУ также поразили систему "Бук-М2" на юге Украины 23 числа, а также систему "Бук-М3" в ночь с 20 на 21 октября в неуказанном районе линии фронта.

Выводы ISW

Ранее Институт наблюдал признаки того, что Россия испытает трудности с поставками микроэлектронных компонентов, необходимых для производства сложного оружия и систем ПВО. Причиной тому стали западные санкции.

Аналитики считают, что если Украина уничтожит значительное количество российских систем, то Россия, возможно, не сможет производить или ремонтировать достаточное количество систем ПВО для поддержания текущей плотности противовоздушной обороны на оккупированных украинских территориях.

Как результат, дальнейшее ухудшение зонтика ПВО России, особенно над оккупированной Украиной, может повлиять на то, насколько близко к линии фронта захотят действовать российские летчики. Более того, это может ограничить способность РФ эффективно использовать планирующие бомбы, как против прифронтовых районов, так и против украинских городов в тылу.