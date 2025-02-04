Росію не допустили до хокейного ЧС-2026: там сподівались на Трампа, а тепер погрожують судом

Рішення було ухвалене Радою федерації 4 лютого в швейцарському Цюріху. Характерно, що причиною дискваліфікації, як і раніше, названо не війну в Україні, а "безпеку гравців".

"Рада IIHF вважає, що повернення національних і клубних збірних команд Росії та Білорусі до участі в чемпіонатах у 2025 та 2026 роках поки що не є безпечним. Оскільки поточні умови безпеки не дозволяють забезпечити необхідні вимоги до організації турнірів, IIHF повинна зберегти поточний статус-кво до подальших повідомлень", – говориться в офіційному коментарі Міжнародної федерації.

Зазначається, що рішення про учать представників двох держав у змаганнях 2027 року вирішуватиметься у травні 2026-го на засіданні Ради IIHF напередодні щорічного Конгресу організації.

У Росії відверто розчаровані сьогоднішнім рішенням IIHF. Там всерйоз розраховували на повернення до змагань у 2026-му, особливо у контексті зимової Олімпіади в Мілані.

Цікаво, що, судячи з дописів місцевих ЗМІ, головні надії були пов'язані зі зміною президента Сполучених Штатів Америки. Особливо надихнув росіян прийом у Білому домі гравців та тренерів хокейного клубу "Флорида Пантерз", які минулого року перемогли у Національній хокейній лізі (НХЛ). Під час цього заходу Дональд Трамп потиснув руку російському воротарю команди Сергєю Бобровському та сказав декілька хвалебних слів на його адресу.

Цей факт, на думку російських оглядачів, повинен був стати чітким сигналом для Міжнародної федерації щодо повернення відсторонених збірних. Але IIHF вирішила інакше.

Рішення про продовження дискваліфікації викликало справжній шок у російських хокейних колах. Представник місцевої федерації Павєл Буре, якого вперше з часів розв'язання повномасштабної війни допустили на засідання Ради IIHF, не приховував роздратування. Він пригрозив міжнародній організації судом.

"Ми оскаржуватимемо це рішення в суді й у будь-якому випадку досягнемо свого", – заявив колишня хокейна зірка.

Він також висловив впевненість, що збірну Росії допустять до зимової Олімпіади 2026 року, оскільки рішення про участь ухвалюватиме не IIHF, а Міжнародний олімпійський комітет.

Дискваліфікація хокеїстів Росії та Білорусі: що відомо

Усі хокейні команди двох країн були відсторонені від змагань на спеціальному засіданні Ради IIHF у березні 2022 року. Збірна Росії ще встигла зіграти на Олімпіаді-2022 у Пекіні, яка завершилась до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

З того часу росіяни та білоруси пропустили ЧС 2022, 2023 та 2024 років. Не зіграють вони й на цьогорічній світовій першості. Також російських гравців не допустили до участі в Турнірі чотирьох націй, який організовує НХЛ. У змаганні, що пройде 12-20 лютого в канадському Монреалі та американському Бостоні, зіграють збірні Канади, США, Фінляндії та Швеції.