Россию не допустили к хоккейному ЧМ-2026: там надеялись на Трампа, а теперь угрожают судом

Решение было принято Советом федерации 4 февраля в швейцарском Цюрихе. Характерно, что причиной дисквалификации по-прежнему названа не война в Украине, а "безопасность игроков".

"Совет IIHF считает, что возвращение национальных и клубных сборных команд России и Беларуси к участию в чемпионатах в 2025 и 2026 годах пока не является безопасным. Поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования к организации турниров, IIHF должна сохранить текущий статус-кво до дальнейших сообщений", - говорится в официальном комментарии Международной федерации.

Отмечается, что решение об участии представителей двух государств в соревнованиях 2027 года будет решаться в мае 2026-го на заседании Совета IIHF накануне ежегодного Конгресса организации.

В России откровенно разочарованы сегодняшним решением IIHF. Там всерьез рассчитывали на возвращение к соревнованиям в 2026-м, особенно в контексте зимней Олимпиады в Милане.

Интересно, что, судя по сообщениям местных СМИ, главные надежды были связаны со сменой президента Соединенных Штатов Америки. Особенно вдохновил россиян прием в Белом доме игроков и тренеров хоккейного клуба "Флорида Пантерз", которые в прошлом году победили в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Во время этого мероприятия Дональд Трамп пожал руку российскому вратарю команды Сергею Бобровскому и сказал несколько хвалебных слов в его адрес.

Этот факт, по мнению российских обозревателей, должен был стать четким сигналом для Международной федерации по возвращению отстраненных сборных. Но IIHF решила иначе.

Решение о продлении дисквалификации вызвало настоящий шок в российских хоккейных кругах. Представитель местной федерации Павел Буре, которого впервые со времен развязывания полномасштабной войны допустили на заседание Совета IIHF, не скрывал раздражения. Он пригрозил международной организации судом.

"Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего", - заявил бывшая хоккейная звезда.

Он также выразил уверенность, что сборную России допустят к зимней Олимпиаде 2026 года, поскольку решение об участии будет принимать не IIHF, а Международный олимпийский комитет.

Дисквалификация хоккеистов России и Беларуси: что известно

Все хоккейные команды двух стран были отстранены от соревнований на специальном заседании Совета IIHF в марте 2022 года. Сборная России еще успела сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине, которая завершилась до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

С тех пор россияне и белорусы пропустили ЧМ 2022, 2023 и 2024 годов. Не сыграют они и на нынешнем мировом первенстве. Также российских игроков не допустили к участию в Турнире четырех наций, который организует НХЛ. В соревновании, которое пройдет 12-20 февраля в канадском Монреале и американском Бостоне, сыграют сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.