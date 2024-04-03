У російської ППО серйозні проблеми: партизани розповіли інформацію від "крота"

"Військовослужбовець із підрозділу ППО ЗС РФ повідомляє про несправності та неефективність комплексів проти українських далекобійних дронів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один з агентів руху опору із підрозділу ППО зазначає, що керівництво РФ почало використовувати старі ЗРК "Куб", які є малоефективними.

"Судячи з усього, цю техніку було вилучено зі старих запасів, а ракети для цього зенітно-ракетного комплексу погіршилися під час зберігання на складах. Найчастіше вони просто не можуть вразити ціль, навіть якщо її виявлено", - повідомляють партизани.

Проблеми з новітніми системами

Однак, як зауважують в "АТЕШ", проблеми не обмежуються тільки застарілим обладнанням, також є неполадки з сучасними комплексами.

"Більшу частину працездатних ЗРК було відправлено в зону "СВО", а в тилових містах залишилися несправні або зношені. Як каже наш агент, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності", - інформує агент руху опору.

Також в окупантів існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.