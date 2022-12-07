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З російської авіабази "Дягилєво" зникли близько 10 бомбардувальників: відео

Фото: з російської авіабази "Дягилєво" зникла деяка техніка (facebook.com aviacionmilitar am)
Автор: РБК-Україна

На знімках сервісу Planet Lab за 7 грудня, було помічено, що з російської авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникла деяка військова техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис редактора агентство "Радіо Свобода" Марка Крутова в Twitter.

"Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні", - сказав Крутов.

На відео з супутників видно, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також невистачає декількох літаків.

Причини зникнення літаків достеменно невідомі, але в понеділок, 5 грудня, на аеродромі "Дягилєво" пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події загорівся та вибухнув бензовоз.

Нагадаємо, що 5 грудня, у Росії відразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росіяни заявляли про нібито атаку дронів, однак українська сторона не взяла на себе відповідальність.

Також ми писали, що журналісти опублікували перші супутникові знімки аеродрому "Дягилєво" після вибухів. На них було видно пошкоджений літак.

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