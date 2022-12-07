С российской авиабазы "Дягилево" пропали около 10 бомбардировщиков: видео

На снимках сервиса Planet Lab за 7 декабря было замечено, что с российской авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезла некоторая военная техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост редактора агентства "Радио Свобода" Марка Крутова в Twitter.
"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне", - сказал Крутов.
На видео со спутников видно, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов.
Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме "Дягилево" раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.
Напомним, что 5 декабря, в России сразу на двух аэродромах в разных областях раздались взрывы. Россияне заявляли о якобы атаке дронов, однако украинская сторона не взяла на себя ответственность.
Также мы писали, что журналисты опубликовали первые спутниковые снимки аэродрома "Дягилево" после взрывов. На них был виден поврежденный самолет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.