С российской авиабазы "Дягилево" пропали около 10 бомбардировщиков: видео

"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне", - сказал Крутов.

На видео со спутников видно, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов.

Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме "Дягилево" раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.