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У російському Воронежі спалили два дорогих комплекси РЕБ "Житель", ГУР показало відео

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч з 27 на 28 січня, у Воронежі, Російська Федерація (РФ) знищили два дорогих комплекси радіоелектронної боротьби Р-300Ж "Житель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як пише ГУР, вказані станції були розташовані на заводі "Протек", де їх й виготовляють. 

"Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у Воронежі зжерла обидвох "Жителей", - додає ГУР.   

Р-330 Ж "Житель" 

Р-300Ж "Житель" - це російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виявлення, аналізу та придушення сигналів супутникових навігаційних систем (GPS, Galileo, BeiDou) і каналів зв’язку. Основне завдання комплексу - створення перешкод у радіоефірі, що ускладнює роботу безпілотних літальних апаратів, навігаційного обладнання та засобів зв’язку противника.

Комплекс базується на вантажному шасі, що забезпечує його мобільність, а радіус дії за різними оцінками може досягати 30 км.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під Краснодаром, Росія, диверсанти нещодавно знищили вежі зв'язку.

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