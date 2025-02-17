У російському Воронежі спалили два дорогих комплекси РЕБ "Житель", ГУР показало відео

Як пише ГУР, вказані станції були розташовані на заводі "Протек", де їх й виготовляють.

"Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у Воронежі зжерла обидвох "Жителей", - додає ГУР.

Р-330 Ж "Житель"

Р-300Ж "Житель" - це російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виявлення, аналізу та придушення сигналів супутникових навігаційних систем (GPS, Galileo, BeiDou) і каналів зв’язку. Основне завдання комплексу - створення перешкод у радіоефірі, що ускладнює роботу безпілотних літальних апаратів, навігаційного обладнання та засобів зв’язку противника.

Комплекс базується на вантажному шасі, що забезпечує його мобільність, а радіус дії за різними оцінками може досягати 30 км.