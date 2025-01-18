Під Краснодаром диверсанти спалили вежі зв’язку: ГУР показало відео

Диверсанти в Росії підпалили вежі зв’язку. Були знищені об'єкти зв'язку поблизу міста Краснодар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як зазначає розвідка, в ніч на 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара. Диверсанти підпалили їх.

Інші диверсії в Росії

Нагадаємо, що рух опору в Росії здійснив вже чималу кількість операцій, знищуючи важливі об'єкти, зокрема транспортну і логістичну інфраструктуру.

Так, наприкінці грудня 2024 року у Московській області стався вибух на залізничній станції. Це призвело до пошкодження вагонів вантажного потяга. За даними ГУР, Росія використовувала їх для забезпечення логістики окупаційної армії.

Раніше партизанський рух в Росії знищив паливозаправники на території військової частини у Новосибірську. Партизани підпалили техніку.

Крім того, партизани руху "Атеш" влаштували диверсію на залізниці в Москві, вона з'єднує столицю РФ з Курською областю.

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