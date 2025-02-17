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В российском Воронеже сожгли два дорогих комплекса РЭБ "Житель", ГУР показало видео

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь с 27 на 28 января, в Воронеже, Российская Федерация (РФ) уничтожили два дорогих комплекса радиоэлектронной борьбы Р-300Ж "Житель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, указанные станции были расположены на заводе "Протек", где их и изготавливают.

"Комплексы РЭБ Р-330Ж россияне планировали отправить в зону боевых действий преступной войны против Украины, но пожар в Воронеже сожрал обоих "Жителей", - добавляет ГУР.

Р-330 Ж "Житель"

Р-300Ж "Житель" - это российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для обнаружения, анализа и подавления сигналов спутниковых навигационных систем (GPS, Galileo, BeiDou) и каналов связи. Основная задача комплекса - создание помех в радиоэфире, что затрудняет работу беспилотных летательных аппаратов, навигационного оборудования и средств связи противника.

Комплекс базируется на грузовом шасси, что обеспечивает его мобильность, а радиус действия по разным оценкам может достигать 30 км.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что под Краснодаром, Россия, диверсанты недавно уничтожили вышки связи.

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