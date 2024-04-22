В російському Воронежі потужна пожежа на машинобудівному заводі (відео)

Як повідомляє канал, наразі інформації про постраждалих немає.

Водночас Mash стверджує, що площа пожежі нібито складає 100 кв.м, а 3 тисячі кв. м - це площа цеху, де сталось загоряння. Зокрема канал повідомляє про двох постраждалих.

Зазначається, що займання сталось у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності.

Згідно з даними російського МНС, на місці працюють 64 спеціалісти й 20 одиниць техніки. Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Також окремі ЗМІ стверджують, що пожежа сталась саме на електрохімічному заводі "Елмаш". Тим часом МНС Росії не уточнює цю інформацію також.

Що відомо про "Енікмаш-В"

Завод "Енікмаш-В" був заснований ще 1955 року. Наразі він розвиває розробки технології гарячого об'ємного штампування. Зокрема на ньому виготовляють різне обладнання для роботи з металами, окремі вузли та деталі.

Пожежі в Росії

Останні місяці пожежі на російських заводах чи іншій інфраструктурі ворога стають дедалі звичним явищем, як приклад: