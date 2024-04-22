UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В російському Воронежі потужна пожежа на машинобудівному заводі (відео)

Фото: в російському Воронежі потужна пожежа на машинобудівному заводі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Воронежі Російської Федерація сталась сильна пожежа на заводі "Енікмаш-В". Площа вогню складає 3 тисяч кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "112".

Як повідомляє канал, наразі інформації про постраждалих немає. 

Водночас Mash стверджує, що площа пожежі нібито складає 100 кв.м, а 3 тисячі кв. м - це площа цеху, де сталось загоряння. Зокрема канал повідомляє про двох постраждалих. 

Зазначається, що займання сталось у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності. 

Згідно з даними російського МНС,  на місці працюють 64 спеціалісти й 20 одиниць техніки. Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.  

Також окремі ЗМІ стверджують, що пожежа сталась саме на електрохімічному заводі "Елмаш". Тим часом МНС Росії не уточнює цю інформацію також.  

Що відомо про "Енікмаш-В" 

Завод "Енікмаш-В" був заснований ще 1955 року. Наразі він розвиває розробки технології гарячого об'ємного штампування. Зокрема на ньому виготовляють різне обладнання для роботи з металами, окремі вузли та деталі.

Пожежі в Росії 

Останні місяці пожежі на російських заводах чи іншій інфраструктурі ворога стають дедалі звичним явищем, як приклад: 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація