В Воронеже мощный пожар на машиностроительном заводе (видео)

Как сообщает канал, пока информации о пострадавших нет.

В то же время, Mash утверждает, что площадь пожара якобы составляет 100 кв.м, а 3 тысячи кв. м - это площадь цеха, где произошло возгорание. В частности, канал сообщает о двух пострадавших.

Согласно данным российского МЧС, на месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники. Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Также отдельные СМИ утверждают, что пожар произошел именно на электрохимическом заводе "Элмаш". Между тем МЧС России не уточняет эту информацию также.

Что известно о "Эникмаш-В"

Завод "Эникмаш-В" был основан еще в 1955 году. Сейчас он развивает разработки технологии горячей объемной штамповки. В частности на нем изготавливают различное оборудование для работы с металлами, отдельные узлы и детали.

Пожары в России

Последние месяцы пожары на российских заводах или другой инфраструктуре врага становятся все более привычным явлением, как пример: