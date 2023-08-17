У російському Волгограді сталася пожежа на металургійному заводі (відео)

Повідомляється, що всередині бетонної будівлі, що окремо стоїть, загорілася трансформаторна олія на площі 50 кв.м. При цьому загрози розповсюдження вогню немає.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Пожежі в Росії

Пожежі в Росії трапляються досить часто. Вони стаються як у прикордонних областях, так і у віддалених регіонах.

Так, наприклад, 11 серпня в Калузі спалахнула пожежа на електричній підстанції. Населені пункти, приєднані до неї, залишилися без світла.

Раніше в Одинцово Московській області сталася сильна пожежа на складі пивної продукції.

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