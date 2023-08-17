В российском Волгограде случился пожар на металлургическом заводе (видео)

Сообщается, что внутри отдельностоящего бетонного здания загорелось трансформаторное масло на площади 50 кв.м. При этом угрозы распространения огня нет.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Пожары в России

Пожары в России происходят довольно часто. Они случаются как в приграничных областях, так и в отдаленных регионах.

Так, например, 11 августа в Калуге вспыхнул пожар на электрической подстанции. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без света.

Ранее в Одинцово Московской области произошел сильный пожар на складе пивной продукции.

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