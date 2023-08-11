У російській Калузі спалахнула пожежа на електростанції: зникло світло (відео)

У російській Калузі спалахнула пожежа на електричній підстанції, розташованій на території села Росва. Населені пункти, приєднані до неї, залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram калузького губернатора Владислава Шапши.

"Сьогодні вранці у Калузі стався спалах на електричній підстанції на території села Росва. Пожежні розрахунки та аварійні служби працюють на місці", - розповів він.

За його словами, нібито постраждалих немає.

"Населені пункти, підключені до підстанції, залишилися без електроенергії", - додав Шапша.

Пізніше він зазначив, що на даний момент спалах на підстанції ліквідовано.

"Виведено з ладу 2 трансформатори. Попередня причина займання - влучення блискавки", - написав він, опублікувавши відео з місця пожежі.

Пожежі в Росії

Пожежі в Росії трапляються досить часто, в тому числі і на електропідстанціях. Наприклад, у червні російська влада заявила про нібито атаку на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Курської області. Через це в цьому селі та в селі Теткіне зникло світла, поранено робітника. А наприкінці минулого року поблизу Красноярська на одній з найважливіших залізничних ліній Росії невідомі спалили кілька електропідстанцій.