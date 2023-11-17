В російському Волгограді сталась пожежа на заводі з виробництва радіаторів

Як розповіли рятувальники, у Красноармійському районі загорілося одне з промислових підприємств. Повідомлення про пожежу надійшло о 15:56 за київським часом.

"За попередніми даними, пожежа сталася на заводі "Форте Пром ГмбХ" - підприємство повного циклу з виробництва алюмінієвих і біметалевих радіаторів опалення", - пише видання.

Зазначається, що торік у жовтні на вищезгаданому заводі стався вибух алюмінієвої пудри внаслідок чого загинула людина й ще двоє отримали поранення.

Як розповіли джерела видання в екстрених службах, внаслідок вчорашнього вибуху постраждали також двоє людей. Їх госпіталізували.

Очевидці стверджують про яскравий спалах перед вибухом на заводі.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Зокрема вчора, 16 листопада, сталась сильна пожежа на території військової частини у Волгоградській області, за 2 кілометри від селища Котлубань. Очевидці стверджували також й про звуки вибухів. Як розповів губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, нібито внаслідок інциденту ніхто не постраждав.