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В російському Волгограді сталась пожежа на заводі з виробництва радіаторів

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У російському Волгограді, вчора, 16 листопада, сталась пожежа на одному із заводів у Красноармійському районі, який займається виробництвом радіаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське місцеве видання V1.

Як розповіли рятувальники, у Красноармійському районі загорілося одне з промислових підприємств. Повідомлення про пожежу надійшло о 15:56 за київським часом. 

"За попередніми даними, пожежа сталася на заводі "Форте Пром ГмбХ" - підприємство повного циклу з виробництва алюмінієвих і біметалевих радіаторів опалення", - пише видання.

Зазначається, що торік у жовтні на вищезгаданому заводі стався вибух алюмінієвої пудри внаслідок чого загинула людина й ще двоє отримали поранення.

Як розповіли джерела видання в  екстрених службах, внаслідок вчорашнього вибуху постраждали також двоє людей. Їх госпіталізували. 

Очевидці стверджують про яскравий спалах перед вибухом на заводі. 

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Зокрема вчора, 16 листопада, сталась сильна пожежа на території військової частини у Волгоградській області, за 2 кілометри від селища Котлубань. Очевидці стверджували також й про звуки вибухів. Як розповів губернатор  Волгоградської області Андрій Бочаров, нібито внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

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