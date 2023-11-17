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В российском Волгограде произошел пожар на заводе по производству радиаторов

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В российском Волгограде, вчера, 16 ноября, произошел пожар на одном из заводов в Красноармейском районе, занимающемся производством радиаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское местное издание V1 .

Как рассказали спасатели, в Красноармейском районе загорелось одно из промышленных предприятий. Сообщение о пожаре поступило в 15:56 по киевскому времени. 

"По предварительным данным, пожар произошел на заводе "Форте Пром ГмбХ" - предприятие полного цикла по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления", - пишет издание.

Отмечается, что в октябре прошлого года на вышеупомянутом заводе произошел взрыв алюминиевой пудры в результате чего погиб человек и еще двое получили ранения.

Как рассказали источники издания в экстренных службах, в результате вчерашнего взрыва пострадали также два человека. Их госпитализировали. 

Очевидцы утверждают о яркой вспышке перед взрывом на заводе.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

В частности вчера, 16 ноября, произошел сильный пожар на территории воинской части в Волгоградской области, в 2 километрах от поселка Котлубань. Очевидцы утверждали также и о звуках взрывов. Как рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, якобы в результате инцидента никто не пострадал.

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