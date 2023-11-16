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У Волгоградській області РФ сталася потужна пожежа на території військової частини

Волгоградська облсть, Росія, Четвер 16 листопада 2023 08:32
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У Волгоградській області РФ сталася потужна пожежа на території військової частини Фото: у Волгоградській області РФ сталася потужна пожежа на території військової частини (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У Волгоградській області РФ сталася сильна пожежа на території військової частини вночі 16 листопада. Перед цим там чули гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють в мережі, пожежа сталася на військовому об'єкті, розташованому за 2 кілометри від селища Котлубань.

Місцеві пишуть, що було чути звуки вибухів. Пожежа почала близько першої години ночі.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що пожежа була оперативно локалізована, а постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно палало у Курську, але причини пожежі невідомі. У місті помітили стовп чорного диму.

Також у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

А 14 листопада у російському місті Курганинськ у Краснодарському краї спалахнула пожежа на території місцевої військової частини.

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