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В російському Тольятті спалахнув готельний комплекс, є постраждалі

Неділя 11 лютого 2024 03:27
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В російському Тольятті спалахнув готельний комплекс, є постраждалі Фото: у російському Тольятті палає готельний комплекс (https://t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

У російському місті Тольятті в Самарській області сталася масштабна пожежа в готельному комплексі "Жара".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЧС РФ.

Вогонь охопив 880 м2. На місці працюють 105 пожежників і 29 одиниць техніки.

Внаслідок пожежі постраждали двоє осіб. До прибуття пожежних, з готелю самостійно евакуювалися 12 людей.

Водночас Telegram-канал Baza повідомляє, що з будівлі евакуйовано 20 осіб – усі вони були учасниками фестивалю "Жигулівська миля". Пожежа швидко поширювалася, оскільки в охопленій вогнем будівлі велика кількість дерев'яних конструкцій.

Згодом в МЧС РФ повідомили, що рятувальники локалізували пожежу.

Пожежі в Росії

Останнім часом у різних містах Російської Федерації стаються пожежі на різноманітних об'єктах як від прильоту ударних дронів-камікадзе, так і з незрозумілих причин.

Так, 9 лютого сталася пожежа у житловому будинку в Москві. Площа займання становила понад 4 тисячі квадратних метрів.

Також ми писали, що 8 лютого стався вибух на газопроводі у Пермському краї. Спалахнула пожежа, є постраждалі.

А 7 лютого у Білгороді спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".

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