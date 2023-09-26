В российском Таганроге сообщают о взрывах
В российском городе Таганрог Ростовской области утром 26 сентября прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным российских источников, жители Таганрога сообщили о по меньшей мере двух взрывах.
В сети публикуют фотографии следов в небе над городом после взрывов.
Подробной информации пока нет.
Взрывы на территории России
Напомним, на территории России в последнее время часто гремят взрывы и происходят пожары.
К примеру, вечером 24 сентября Министерство обороны РФ заявляло о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области.
Также 25 сентября дизельный завод в Брянске якобы атаковали с помощью беспилотника. Там начался пожар.
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