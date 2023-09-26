В российском Таганроге сообщают о взрывах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным российских источников, жители Таганрога сообщили о по меньшей мере двух взрывах.

В сети публикуют фотографии следов в небе над городом после взрывов.

Подробной информации пока нет.

Взрывы на территории России

Напомним, на территории России в последнее время часто гремят взрывы и происходят пожары.

К примеру, вечером 24 сентября Министерство обороны РФ заявляло о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области.

Также 25 сентября дизельный завод в Брянске якобы атаковали с помощью беспилотника. Там начался пожар.