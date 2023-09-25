ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пропагандисти РФ поскаржилися на удар дрона по дизельному заводу у Брянську

Брянськ, Понеділок 25 вересня 2023 17:39
UA EN RU
Пропагандисти РФ поскаржилися на удар дрона по дизельному заводу у Брянську Ілюстративне фото: пропагандисти РФ поскаржилися на удар дрона по дизельному заводу в Брянську (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Дизельний завод у Брянську сьогодні, 25 вересня, нібито атакували за допомогою безпілотника. Там почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

За інформацією пропагандистського каналу, уламки дрону впали на територію дизельного заводу. Більш детальної інформації про інцидент поки немає.

Також у мережі повідомляють і про нібито "приліт" по фермі "Міраторга" (один з найбільших виробників м'яса в Росії). Деталі події поки що невідомі.

Вибухи на території Росії

Нагадаємо, на території Росії останнім часом часто гримлять вибухи та починаються пожежі.

Наприклад, ще вчора, 24 вересня, увечері Міністерство оборони РФ заявляло про роботу систем протиповітряної оборони у Брянській області.

Також тиждень тому жителі Брянської області чули гучні вибухи через нібито атаку безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи дрони атака дронів Брянская область
NEWS
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою