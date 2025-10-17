У російському Стерлітамаку прогримів потужний вибух на військовому заводі (відео)

Мерія Стерлітамака заявила, що вибух стався на одному з цехів заводу "Авангард". На місці вже працюють "усі служби та відомства".



При цьому дані про загиблих і постраждалих все ще уточнюють.

Зі свого боку Baza пише, що сильний вибух стався в третьому цеху. За непідтвердженими даними, внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей. Трьох дістали з-під завалів. Одна з будівель хімзаводу сильно зруйнована.



Водночас на місце прибула велика кількість "швидких", пошуки людей під завалами тривають.

Очевидці кажуть, що в місті після цього пахне порохом.

Що каже голова Башкортостану

Голова Республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив, що на хімзаводі "Авангард" у Стерлітамаку був вибух у одному з цехів.

За його словами, є постраждалі. Будівля цеху сильно пошкоджена.