У російському Стерлітамаку прогримів потужний вибух на військовому заводі (відео)

Ілюстративне фото: у Росії пролунав вибух на хімзаводі (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У місті Стерлітамак у Башкортостані на місцевому хімзаводі "Авангард" пролунав вибух. Після нього почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію Стерлітамака в Telegram, Baza в Telegram і голову Башкортостану Радія Хабірова у Telegram.

Мерія Стерлітамака заявила, що вибух стався на одному з цехів заводу "Авангард". На місці вже працюють "усі служби та відомства".

При цьому дані про загиблих і постраждалих все ще уточнюють.

Зі свого боку Baza пише, що сильний вибух стався в третьому цеху. За непідтвердженими даними, внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей. Трьох дістали з-під завалів. Одна з будівель хімзаводу сильно зруйнована.

Водночас на місце прибула велика кількість "швидких", пошуки людей під завалами тривають.

Очевидці кажуть, що в місті після цього пахне порохом.

Що каже голова Башкортостану

Голова Республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив, що на хімзаводі "Авангард" у Стерлітамаку був вибух у одному з цехів.

За його словами, є постраждалі. Будівля цеху сильно пошкоджена.

Завод "Авангард"

Варто зауважити, що хімічний завод "Авангард" у Стерлітамаку був заснований 1943 року в роки Другої світової. Він став одним із ключових підприємств із виробництва боєприпасів, включно з пороховими зарядами для реактивних систем залпового вогню "Катюша".

У повоєнні роки "Авангард" продовжив свою діяльність, спеціалізуючись на виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

Сьогодні "Авангард" займається розснарядженням боєприпасів, утилізацією вибухових речовин і виробництвом спецпродукції за державним оборонним замовленням.

До слова, сьогодні, 17 жовтня, українські далекобійні дрони вдарили по нафтобазі в Гвардійському в тимчасово окупованому Криму. Там досі триває пожежа.

