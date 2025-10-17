В российском Стерлитамаке прогремел мощный взрыв на военном заводе (видео)

В городе Стерлитамак в Башкортостане на местном химзаводе "Авангард" раздался взрыв. После него начался сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию Стерлитамака в Telegram, Baza в Telegram и главу Башкортостана Радия Хабирова в Telegram.
Мэрия Стерлитамака заявила, что взрыв произошел на одном из цехов завода "Авангард". На месте уже работают "все службы и ведомства".
В свою очередь Baza пишет, что сильный взрыв произошел в третьем цехе. По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Троих достали из-под завалов. Одно из зданий химзавода сильно разрушено.
Очевидцы говорят, что в городе после этого пахнет порохом.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил, что на химзаводе "Авангард" в Стерлитамаке был взрыв в одном из цехов.
По его словам, есть пострадавшие. Здание цеха сильно повреждено.
Стоит заметить, что химический завод "Авангард" в Стерлитамаке был основан в 1943 году в годы Второй мировой. Он стал одним из ключевых предприятий по производству боеприпасов, включая пороховые заряды для реактивных систем залпового огня "Катюша".
В послевоенные годы "Авангард" продолжил свою деятельность, специализируясь на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.
Сегодня "Авангард" занимается расснаряжением боеприпасов, утилизацией взрывчатых веществ и производством спецпродукции по государственному оборонному заказу.
К слову, сегодня, 17 октября, украинские дальнобойные дроны ударили по нефтебазе в Гвардейском во временно оккупированном Крыму. Там до сих пор продолжается пожар.