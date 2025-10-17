В российском Стерлитамаке прогремел мощный взрыв на военном заводе (видео)

Мэрия Стерлитамака заявила, что взрыв произошел на одном из цехов завода "Авангард". На месте уже работают "все службы и ведомства".



При этом данные о погибших и пострадавших все еще уточняют.

В свою очередь Baza пишет, что сильный взрыв произошел в третьем цехе. По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Троих достали из-под завалов. Одно из зданий химзавода сильно разрушено.



При этом на место прибыло большое количество "скорых", поиски людей под завалами продолжаются.

Очевидцы говорят, что в городе после этого пахнет порохом.

Что говорит глава Башкортостана

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил, что на химзаводе "Авангард" в Стерлитамаке был взрыв в одном из цехов.

По его словам, есть пострадавшие. Здание цеха сильно повреждено.