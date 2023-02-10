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В російському СІЗО помер ще один український політв'язень

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Росія, П'ятниця 10 лютого 2023 15:25
В російському СІЗО помер ще один український політв'язень Фото: кримський політв'язень Джеміль Гафаров (crimean-solidarity org)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 лютого, у слідчому ізоляторі російського Новочеркаська помер кримчанин Джеміль Гафаров, що був незаконно засуджений Росією на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"Я зателефонувала до СІЗО, мені повідомили, що він помер. Сказали, що його сьогодні заберуть у морг", - повідомила адвокатка Ліля Гемеджи.

60-річний Гафаров потребував діалізу нирок і кілька разів заявляв у суді, що не може не тільки готуватися до процесів, а й перебувати на них.

Майже 4 роки Джеміль Гафаров перебував у неволі та потребував лікування, адже вже у 2019 році, коли в будинку Гафарова провели обшук, а його заарештували, було відомо про те, що він має хронічні хвороби. У суді неодноразово було пред'явлено документи, що підтверджують його інвалідність - у нього хронічна ниркова недостатність і пов'язані з цим хвороби серця.

Незважаючи на численні запити головуючого та до прокуратури щодо необхідного у терміновому порядку медичного обстеження, йому відмовляли у госпіталізації. Опанасенко вимагав спеціальних документів про погане самопочуття Гафарова. Але щоб їх отримати, чоловікові потрібно було пройти для початку медогляд спеціалістів. Через довгі юридичні позови, запит Джеміля Гафарова задовольнили і помістили до МОТБ-19, але належної медичної допомоги він у лікарні не отримав.

Нагадаємо, минулого місяця у російському суді в Ростові-на-Дону оголосили так звані "вироки" п'ятьом фігурантам справи кримських мусульман. Вони отримали 65 років ув'язнення на всіх. Серед них був і Гафаров.

До цього український омбудсмен Людмила Денісова декілька разів закликала відпустити з-під варти українського політв'язня Джеміль Гафарова, адже кримський татарин мав критичний стан здоров'я.

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