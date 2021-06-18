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Двое украинских политзаключенных в РФ нуждаются в срочном лечении, - Денисова

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Киев, Пятница 18 июня 2021 15:21
Двое украинских политзаключенных в РФ нуждаются в срочном лечении, - Денисова Фото: украинский политзаключенный Джемиль Гафаров (crimean-solidarity.org)
Автор: Мария Кучерявец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных в России. Омбудсмен призвала немедленно освободить их из-под стражи.

Об этом Людмила Денисова написала в своем Telegram-канале.

"В местах несвободы Российской Федерации продолжают нарушаться основополагающие права незаконно заключенных граждан Украины на получение медицинской помощи",- заявила омбудсмен.

По ее словам, после судебного заседания по делу "Хизб ут-Тахрир" украинских политзаключенных Джемиля Гафарова и Сервета Газиева доставили в Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение "Межобластная туберкулезная больница №19" в Ростове-на-Дону.

Она отметила, что Джемиль Гафаров до сих пор остается в больнице, из-за обострения хронической болезни почек и подагре, но никаких медицинских обследований ему не проводят.

В то же время у Сервета Газиева медики диагностировали хронический холецистит - повышенное артериальное давление и сильные боли в печени. Но из больницы его вернули в СИЗО без оказания необходимой медицинской помощи.

Она подчеркнула, что о госпитализации Гафарова и Лебедева их адвокаты уведомлены не были.

О необходимости предоставления надлежащей медицинской помощи украинским политзаключенным омбудсмен "неоднократно подчеркивала в своих обращениях к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой".

Однако, российский омбудсмен заверил, что условия содержания, в частности, Джемиля Гафарова и его медицинское обеспечение соответствуют российским и международным стандартам.

Денисова подчеркнула, что Джемиль Гафаров и Сервет Газиев требуют немедленного изменения меры пресечения и освобождения из-под стражи.

Напомним, что оккупационный "суд" в Крыму продлил арест Гафарова и еще семерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

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Российская Федерация омбудсмен политзаключенные
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