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В российском СИЗО скончался еще один украинский политзаключенный

Новина українською →
Россия, Пятница 10 февраля 2023 15:25
В российском СИЗО скончался еще один украинский политзаключенный Фото: крымский политзаключенный Джемиль Гафаров (crimean-solidarity org)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 февраля, в следственном изоляторе российского Новочеркасска скончался крымчанин Джемиль Гафаров, незаконно осужденный Россией на 13 лет лишения свободы по делу крымских мусульман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

"Я позвонила по телефону в СИЗО, мне сообщили, что он умер. Сказали, что его сегодня заберут в морг", - сообщила адвокат Лиля Гемеджи.

60-летний Гафаров нуждался в диализе почек и несколько раз заявлял в суде, что не может не только готовиться к процессам, но и находиться на них.

Почти 4 года Джемиль Гафаров находился в неволе и нуждался в лечении, ведь уже в 2019 году, когда в доме Гафарова провели обыск, а его арестовали, было известно о том, что у него хронические болезни. В суде неоднократно были предъявлены документы, подтверждающие его инвалидность – у него хроническая почечная недостаточность и связанные с этим болезни сердца.

Несмотря на многочисленные запросы председательствующего и прокуратуры относительно необходимого в срочном порядке медицинского обследования, ему отказывали в госпитализации. Опанасенко потребовал специальных документов о плохом самочувствии Гафарова. Но чтобы их получить, мужчине нужно было пройти для начала медосмотр специалистов. Из-за долгих юридических исков запрос Джемиля Гафарова удовлетворили и поместили в МОТБ-19, но должной медицинской помощи он в больнице не получил.

Напомним, в прошлом месяце в российском суде в Ростове-на-Дону объявили так называемые "приговоры" пяти фигурантам дела крымских мусульман. Они получили 65 лет заключения на всех. Среди них был и Гафаров.

До этого украинский омбудсмен Людмила Денисова несколько раз призвала отпустить из-под стражи украинского политзаключенного Джемиль Гафарова, ведь у крымского татарина было критическое состояние здоровья.

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