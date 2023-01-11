У Росії винесли "вироки" кримським татарам, дали 65 років на п'ятьох

У російському Південному окружному суді в Ростові-на-Дону оголосили так звані "вироки" п'ятьом фігурантам справи кримських мусульман. Вони отримали 65 років ув'язнення на всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"Кримським татарам мусульманам Аліму Каримову, Сейрану Муртазі, Ерфану Османову, Джемілю Гафарову та Сервету Газієву призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що двоє підсудних - похилого віку з інвалідністю та масивним списком хронічних захворювань.

Відомо, що так званий "вирок" виніс головуючий суддя Валерій Опанасенко, який визнав фігурантів масової справи "Другої сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір винними і присудив 13 років у колонії суворого режиму кожному.

Також на всіх поширюється обмеження свободи пересування після звільнення терміном на 1 рік, для Сервета Газієва та Аліма Карімова - 1 рік та 6 місяців.

Таким чином, всім їм заборонили виходити з дому з 22 до 6 години, відвідувати масові заходи, брати участь у них, виїжджати з Криму без дозволу так званого "наглядового органу" та змінювати місце проживання.

Відомо, що під час винесення псевдовироків кримські татари були в футболках з гаслами: "Народженим у депортації помирати теж у депортації?", "Іслам - не дорівнює тероризму, стоп 205.5", "Ліквідація всіх незгодних", "Іслам проти терору і насильства, стоп 205.5".

Також відомо, що в цій справі двома підсудними є пенсіонери - Сервет Газієв і Джеміль Гафаров. Вони є найстаршими учасники великої "сімферопольської" справи.Крім того, вони страждають від безлічі хронічних і набутих в ув'язненні захворювань. Проте російський суд все одно залишав їх у СІЗО.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що окупанти провели обшуки у кримських татар в Джанкойському районі.

Також ми писали про те, що з початку оголошення злочинної мобілізації РФ з тимчасово окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар.

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