У російському Сибіру роздають баранів сім'ям мобілізованих

Кожна родина регіону одержує по одній голові вівці. Загалом влада розподілила серед мешканців 91 голову. Також громадянам роздають картоплю, борошно та капусту.

Деяким "пощастило" трохи більше. В одному з районів сім'ї мобілізованого привезли вугілля, у Шагонарі влада прийняла рішення забезпечити сім'ї призовників дровами.

Існують і грошові виплати. Наприклад, сім'ям, де виховуються діти віком до 17 років, можуть виділити по 5 тисяч рублів.

Варто зазначити, що Тува є найбіднішим регіоном у Росії.