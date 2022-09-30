UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Сибіру роздають баранів сім'ям мобілізованих

Фото: у російському Сибіру роздають баранів сім'ям мобілізованих (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському Сибіру сім'ям мобілізованих для війни в Україні роздають баранів як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Республіки Тува.

Кожна родина регіону одержує по одній голові вівці. Загалом влада розподілила серед мешканців 91 голову. Також громадянам роздають картоплю, борошно та капусту.

Деяким "пощастило" трохи більше. В одному з районів сім'ї мобілізованого привезли вугілля, у Шагонарі влада прийняла рішення забезпечити сім'ї призовників дровами.

Існують і грошові виплати. Наприклад, сім'ям, де виховуються діти віком до 17 років, можуть виділити по 5 тисяч рублів.

Варто зазначити, що Тува є найбіднішим регіоном у Росії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії із закликом боротися проти часткової мобілізації до РФ.

Як відомо, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним про мобілізацію в деяких регіонах Росії спалахнули протести. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СибирьМобілізація в Росії