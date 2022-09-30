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У російському Сибіру роздають баранів сім'ям мобілізованих

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Тува, П'ятниця 30 вересня 2022 12:36
У російському Сибіру роздають баранів сім'ям мобілізованих Фото: у російському Сибіру роздають баранів сім'ям мобілізованих (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському Сибіру сім'ям мобілізованих для війни в Україні роздають баранів як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Республіки Тува.

Кожна родина регіону одержує по одній голові вівці. Загалом влада розподілила серед мешканців 91 голову. Також громадянам роздають картоплю, борошно та капусту.

Деяким "пощастило" трохи більше. В одному з районів сім'ї мобілізованого привезли вугілля, у Шагонарі влада прийняла рішення забезпечити сім'ї призовників дровами.

Існують і грошові виплати. Наприклад, сім'ям, де виховуються діти віком до 17 років, можуть виділити по 5 тисяч рублів.

Варто зазначити, що Тува є найбіднішим регіоном у Росії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії із закликом боротися проти часткової мобілізації до РФ.

Як відомо, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним про мобілізацію в деяких регіонах Росії спалахнули протести. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

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