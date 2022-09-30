В российской Сибири раздают баранов семьям мобилизованных
В российской Сибири семьям мобилизованных для войны в Украине раздают баранов в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Республики Тува.
Каждая семья региона получает по одной голове овцы. Всего власти распределили среди жителей 91 голову. Также гражданам раздают картофель, муку и капусту.
Некоторым "повезло" немного больше. В одном из районов семье мобилизованного привезли уголь, в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывников дровами.
Есть и денежные выплаты. Например, семьям, где воспитываются дети до 17 лет, могут выделить по 5 тысяч рублей.
Стоит отметить, что Тува является самым бедным регионом в России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России с призывом бороться против частичной мобилизации в РФ.
Как известно, после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным о мобилизации, в некоторых регионах России вспыхнули протесты. Мужчины начали массово выезжать в соседние страны.
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