В российской Сибири раздают баранов семьям мобилизованных

В российской Сибири семьям мобилизованных для войны в Украине раздают баранов в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Республики Тува.

Каждая семья региона получает по одной голове овцы. Всего власти распределили среди жителей 91 голову. Также гражданам раздают картофель, муку и капусту.

Некоторым "повезло" немного больше. В одном из районов семье мобилизованного привезли уголь, в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывников дровами.

Есть и денежные выплаты. Например, семьям, где воспитываются дети до 17 лет, могут выделить по 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Тува является самым бедным регионом в России.