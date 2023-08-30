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У російському Шебекіно лунають вибухи: в деяких районах зникло світло

Шебекіно, Бєлгородська область, Середа 30 серпня 2023 09:46
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У російському Шебекіно лунають вибухи: в деяких районах зникло світло Фото: у російському Шебекіно лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області вранці 30 серпня лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, у деяких районах міста зникла електроенергія.

Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає.

Вибухи в Росії

На території РФ останнім часом фіксують велику "бавовни" та пожеж. Сьогодні вночі, 30 серпня серія вибухів пролунала в Пскові, що на північному заході РФ.

За словами очевидців, аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Повідомляється, що внаслідок вибухів було пошкоджено не менше чотирьох транспортних літаків Іл-76.

Також сьогодні місцеві жителі повідомили в соцмережах про звуки вибухів над Брянськом. Як стверджують російські ЗМІ, за попередніми даними нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Пізніше місцеві заявили про проліт "начебто безпілотника" над обласним центром Брянської області.

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