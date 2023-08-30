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У Брянську в РФ пролунали звуки вибухів

Брянськ, Середа 30 серпня 2023 01:42
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У Брянську в РФ пролунали звуки вибухів Фото: у Брянську в РФ пролунали вибухи вночі 30 серпня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Брянську в Російській Федерації сьогодні вночі, 30 серпня чули звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомили в соцмережах про звуки вибухів над Брянськом. Як стверджують російські ЗМІ, за попередніми даними нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Також, місцеві заявляють про проліт "начебто безпілотника" над обласним центром Брянської області.

Вибухи в Росії

На території РФ останнім часом фіксують велику "бавовни" та пожеж. Сьогодні вночі, 30 серпня серія вибухів пролунала в Пскові, що на північному заході РФ.

За словами очевидців, аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Повідомляється, що внаслідок вибухів було пошкоджено не менше чотирьох транспортних літаків Іл-76.

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