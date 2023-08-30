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У російському Пскові в районі аеропорту лунали вибухи, виникла сильна пожежа

Середа 30 серпня 2023 00:14
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У російському Пскові в районі аеропорту лунали вибухи, виникла сильна пожежа Фото: у російському Пскові в районі аеропорту лунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У Пскові, що на північному заході РФ, в районі аеропорту пролунала серія вибухів, після яких виникла сильна пожежа сьогодні вночі, 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами очевидців, аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників, атака почалася о 23:40 за місцевим часом. Військові намагалися збити БПЛА зі стрілецької зброї.

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