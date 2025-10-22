У російському Саранську прогриміли вибухи: під ударом механічний завод

За даними місцевих пабліків, приблизно після 3 години ночі в Саранській області було чутно звуки, схожі на вибухи. Незабаром для Республіки Мордовія оголосили небезпеку застосування дронів, а низка каналів звітували про нібито збиття.

Через деякий час у пабліках з'явилися відео, на яких було чутно вибухи, а також видно кадри вогню від удару. Як стверджується, під атакою опинився Саранський механічний завод. Офіційних коментарів поки що не було.

Як пишуть пабліки, Саранський механізм завод входить до списку російських виробників озброєння і боєприпасів.

Крім цього, підприємство спеціалізується на виробництві задніх веловтулок типу "Торпедо", дитячих, кімнатних, підліткових і дорожніх велосипедів, педальних і акумуляторних дитячих автомобілів, а також снігокатів. Також СМЗ займається виготовленням прямоточних клапанів для компресорів і є єдиним виробником цих виробів у РФ.