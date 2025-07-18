У російському Ростові палає військова частина: відео

Як повідомляє РБК-Україна , відео з пожежею було опубліковано у Telegram-каналі ASTRA.

Місцеві заявляють, що пожежа сталась на території військової частини на перехресті проспекту Соколова і Красноармійської вулиці у Ростові. Однак офіційної інформації поки немає.

Водночас ASTRA пише, що на вулиці Червоноармійська, 97 дійсно знаходиться в/ч 74330.

Раніше ми писали, що українські захисники кілька тижнів тому завдали ударів по ряду об'єктів на території Росії. Серед цілей ЗСУ був пороховий завод у Тамбовській області.