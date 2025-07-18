У російському Ростові палає військова частина: відео
Масштабна пожежа сталась на території військової частини у російському Ростові-на-Дону.
Як повідомляє РБК-Україна, відео з пожежею було опубліковано у Telegram-каналі ASTRA.
Місцеві заявляють, що пожежа сталась на території військової частини на перехресті проспекту Соколова і Красноармійської вулиці у Ростові. Однак офіційної інформації поки немає.
Водночас ASTRA пише, що на вулиці Червоноармійська, 97 дійсно знаходиться в/ч 74330.
Раніше ми писали, що українські захисники кілька тижнів тому завдали ударів по ряду об'єктів на території Росії. Серед цілей ЗСУ був пороховий завод у Тамбовській області.
Також ми писали, що в ніч на 17 липня в Московській області було чути звуки вибухів. Тоді в регіоні теж фіксували невідомі дрони, які летіли на Москву. На тлі атаки росіяни стверджували, що в селі Алабушево нібито виникли перебої зі світлом.
А невідомі дрони атакували хімзавод "Щекіназот" у Тульській області.
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