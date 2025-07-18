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У російському Ростові палає військова частина: відео

П'ятниця 18 липня 2025 21:36
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У російському Ростові палає військова частина: відео Ілюстративне фото: у російському Ростові горіла військова частина (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа сталась на території військової частини у російському Ростові-на-Дону.

Як повідомляє РБК-Україна, відео з пожежею було опубліковано у Telegram-каналі ASTRA.

Місцеві заявляють, що пожежа сталась на території військової частини на перехресті проспекту Соколова і Красноармійської вулиці у Ростові. Однак офіційної інформації поки немає.

Водночас ASTRA пише, що на вулиці Червоноармійська, 97 дійсно знаходиться в/ч 74330.

Раніше ми писали, що українські захисники кілька тижнів тому завдали ударів по ряду об'єктів на території Росії. Серед цілей ЗСУ був пороховий завод у Тамбовській області.

Також ми писали, що в ніч на 17 липня в Московській області було чути звуки вибухів. Тоді в регіоні теж фіксували невідомі дрони, які летіли на Москву. На тлі атаки росіяни стверджували, що в селі Алабушево нібито виникли перебої зі світлом.

А невідомі дрони атакували хімзавод "Щекіназот" у Тульській області.

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Російська Федерація Ростов-на-Дону
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