В российском Ростове пылает воинская часть: видео

Как сообщает РБК-Украина , видео с пожаром было опубликовано в Telegram-канале ASTRA .

Местные заявляют, что пожар произошел на территории воинской части на перекрестке проспекта Соколова и Красноармейской улицы в Ростове. Однако официальной информации пока нет.

В то же время ASTRA пишет, что на улице Красноармейская, 97 действительно находится в/ч 74330.

Ранее мы писали, что украинские защитники несколько недель назад нанесли удары по ряду объектов на территории России. Среди целей ВСУ был пороховой завод в Тамбовской области.