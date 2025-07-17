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У Московській області було чути звуки вибухів: в одному із сіл перебої зі світлом

Четвер 17 липня 2025 02:55
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У Московській області було чути звуки вибухів: в одному із сіл перебої зі світлом Фото: на місце падіння уламків виїхали рятувальники (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 17 липня в Московській області прогриміли звуки вибухів. У регіоні фіксували невідомі дрони, які летіли на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними SHOT, вибухи було чути в районі сіл Литкине і Бакеєве міського округу Солнєчногорськ.

Крім того, гучні звуки вибухів було чути в районі Зеленограда. Місцеві жителі бачили в небі яскраві спалахи.

Також стверджується, що в селі Алабушево нібито виникли перебої зі світлом.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін звітує, що сили ППО нібито збили два невідомі дрони, які летіли на Москву. Після цього він написав про ще один.

"ППО Міноборони знищено ще один безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - пише він.

Тим часом пабліки пишуть, що в Московському аеропорту "Внуково" оголошено режим "Ковер". У зв'язку з цим рейси на виліт і приліт тимчасово скасовано.

Проблема в роботі аеропортів через загрозу дронів

Нагадаємо, що 5 і 6 липня в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах РФ масово і тривало не працювали аеропорти.

У ці дні на тлі загрози атаки невідомих дронів, було скасовано сотні рейсів.

Невдовзі російські ЗМІ почали писати, що внаслідок масштабного збою в трьох найбільших аеропортах РФ - авіакомпанії могли втратити понад 250 млн доларів.

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