Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, нібито спалахнули піддони на відкритому майданчику складських приміщень на площі 500 кв. км. Вогонь приборкували понад півсотні рятувальників.

Проте, місцеві партизани стверджують, що горіли там не піддони, а військова форма. І було знищено доволі значний її запас.

У підпіллі повідомили, що інцидент стався на Шосейній вулиці, неподалік торгово-розважального центру "Мегамаг".

"Ростов-на-Дону. Усе буде горіти, що приготували для війни. У промзоні на лівому березі біля "Мегамага" на Шосейній знищено запас форми. О 20:40, вул. Шосейна, 300 кв. очищено. Далі буде!", - йдеться в повідомленні.

"Бавовна" в Росії

У Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні "нальоти дронів".

Зокрема, у російському місті Шебекіно в Бєлгородській області сьогодні вранці повідомили про "прильоти" по одному з підприємств.

Вночі 30 вересня в селищі Погар Брянської області чули звук вибуху. Після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа, а цілий населений пункт залишився без світла.

А вночі 28 вересня в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.

При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію та один із трансформаторів спалахнув". В результаті без світла залишилося п'ять населених пунктів та лікарня.