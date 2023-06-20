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У російському Ярославлі сталася сильна пожежа на складі лакофарбових матеріалів

Фото: у російському Ярославлі сталася сильна пожежа на складі лакофарбових матеріалів (t.me/prok76)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У російському Ярославлі на проспекті Окрября сталася сильна пожежа на складі лакофарбової продукції у вівторок, 20 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 76.ru.

Пожежа почалася близько 6:00. Його досі гасять, у роботах задіяні 25 спецмашин та 75 пожежників.

Повідомляється, що спалахнув склад лакофарбових матеріалів, що належить ярославській компанії "Краску.РУ", яка займається дорожньою, морозостійкою та іншими видами фарб. Компанія також продає емалі, епоксидну фарбу та шпаклівку.

Вогонь охопив складські та виробничі приміщення загальною площею 2,5 тисяч кв. м.

Фото: у Ярославлі сталася сильна пожежа (t.me/prok76)

Пожежі в Росії

Останнім часом у різних регіонах РФ - як у прикордонних, так і в дуже віддалених - почастішали випадки пожеж.

Тільки вчора біля станції метро "Новослобідська" в центрі Москви сталася пожежа, також повідомляли про пожежу на території Центрального ремонтно-механічного заводу в російській столиці.

А перед цим, 18 червня, у Брянську спалахнула масштабна пожежа у військовому шпиталі.

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Російська ФедераціяЯрославльПожежа