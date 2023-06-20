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В российском Ярославле произошел сильный пожар на складе лакокрасочных материалов

Фото: в российском Ярославле произошел сильный пожар на складе лакокрасочных материалов (t.me/prok76)
Автор: Елизавета Драбкина

В российском Ярославле на проспекте Октября произошел сильный пожар на складе лакокрасочной продукции во вторник, 20 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 76.ru.

Пожар начался около 6:00. Его все еще тушат, в работах задействованы 25 спецмашин и 75 пожарных.

Сообщается, что загорелся склад лакокрасочных материалов, принадлежащий ярославской компании "Краску.РУ", которая занимается дорожной, морозостойкой и другими видами красок. Компания также продает эмали, эпоксидную краску и шпатлевку.

Огонь охватил складские и производственные помещения общей площадью 2,5 тысячи кв. м.

Фото: в Ярославле произошел сильный пожар (t.me/prok76)

Пожары в России

В последнее время в самых разных регионах РФ - как в приграничных, так и в очень отдаленных - участились случаи пожаров.

Только вчера у станции метро "Новослободская" в центре Москвы произошел пожар, также сообщали о пожаре на территории Центрального ремонтно-механического завода в российской столице.

А перед этим, 18 июня, в Брянске вспыхнул масштабный пожар в военном госпитале.

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Российская ФедерацияЯрославльПожар