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У російському Ярославлі почалася пожежа на території моторного заводу

Фото: у російському Ярославлі почалася пожежа на території моторного заводу (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На території Ярославського моторного заводу в Росії виникла пожежа у четвер, 23 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Ярославля.

У триповерховому адміністративному будинку спостерігався густий чорний дим. Наразі проводиться розвідка та пошук вогнища займання.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуювали 7 людей.

Зазначимо, що Ярославський завод є одним із найбільших російських підприємств з виробництва дизельних двигунів, зчеплень, коробок передач.

Нагадаємо, 18 березня у Довгопрудному Московській області сталася пожежа на хімзаводі.

Раніше пожежа сталася у будівлі Прикордонної служби ФСБ у Ростові.

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