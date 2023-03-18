Під Москвою горить один з найбільших російських хімзаводів
Сьогодні, 18 березня, у місті Довгопрудне Московської області почалася пожежа на хімзаводі. Одна людина постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"На хімічному виробництві у Довгопрудному (Московська область) горить ємність із реагентами", - повідомили виданню в екстрених службах.
Також в результаті інциденту вже відомо про одну людину, яка отримала опіки.
Варто зауважити, що, за інформацією інших росЗМІ, пожежа почалася на території виробничого об'єднання "Тонкий Органічний Синтез". Завод є одним з найстаріших і найбільших російських підприємств.
Нагадаємо, раніше росіяни нафантазували безуспішну атаку дрона на хімзавод у Брянській області.
Також ми писали, що минулого місяця пожежа почалася на хімзаводі в Уфі.
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