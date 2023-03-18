Ілюстративне фото: під Москвою горить один з найбільших російських хімзаводів (Getty Images)

Сьогодні, 18 березня, у місті Довгопрудне Московської області почалася пожежа на хімзаводі. Одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".