В российском Ярославле начался пожар на территории моторного завода

На территории Ярославского моторного завода в России возник пожар в четверг, 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС Ярославля .

В трехэтажном административном здании наблюдался густой черный дым. Сейчас проводится разведка и поиск очага возгорания.

По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировали 7 человек.

Отметим, что Ярославский завод является одним из самых крупных российских предприятий по производству дизельных двигателей, сцеплений, коробок передач.

Напомним, 18 марта в Долгопрудном Московской области случился пожар на химзаводе.

Ранее пожар произошел в здании Пограничной службы ФСБ в Ростове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.