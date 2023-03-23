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В российском Ярославле начался пожар на территории моторного завода

Новина українською →
Россия, Четверг 23 марта 2023 13:50
В российском Ярославле начался пожар на территории моторного завода Фото: в российском Ярославле начался пожар на территории моторного завода (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

На территории Ярославского моторного завода в России возник пожар в четверг, 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС Ярославля.

В трехэтажном административном здании наблюдался густой черный дым. Сейчас проводится разведка и поиск очага возгорания.

По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировали 7 человек.

Отметим, что Ярославский завод является одним из самых крупных российских предприятий по производству дизельных двигателей, сцеплений, коробок передач.

Напомним, 18 марта в Долгопрудном Московской области случился пожар на химзаводе.

Ранее пожар произошел в здании Пограничной службы ФСБ в Ростове.

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