В российском Ярославле начался пожар на территории моторного завода
Фото: в российском Ярославле начался пожар на территории моторного завода (росСМИ)
На территории Ярославского моторного завода в России возник пожар в четверг, 23 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС Ярославля.
В трехэтажном административном здании наблюдался густой черный дым. Сейчас проводится разведка и поиск очага возгорания.
По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировали 7 человек.
Отметим, что Ярославский завод является одним из самых крупных российских предприятий по производству дизельных двигателей, сцеплений, коробок передач.
Напомним, 18 марта в Долгопрудном Московской области случился пожар на химзаводе.
Ранее пожар произошел в здании Пограничной службы ФСБ в Ростове.
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