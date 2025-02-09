У російському порту "Усть-Луга" на танкері з мазутом сталися вибухи: що відомо

У російському порту "Усть-Луга" у Ленінградській області танкер Koala зазнав аварії у неділю, 9 лютого. На танкері сталися вибухи, після чого він почав тонути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У ніч на 9 лютого танкер Koala, який ходить під прапором Антигуа і Барбуди, був біля третього причалу в морському порту в "Усть-Лузі". На борту танкера перебував екіпаж із 24 осіб, серед них четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 - Індонезії.

Вночі на борт танкера було завантажено близько 130 тисяч тонн мазуту. Коли судно готувалося до відплиття, в машинному відділенні пролунали три потужні вибухи.

Як пишуть росЗМІ, екіпажу вдалося вибратися на берег, проте машинне відділення судна почало затоплювати. Ближче до ранку судно кормою сіло на мілину.

Російське МНС встановило навколо танкера бонові загородження. Росіяни стверджують, що витоку нафтопродуктів не зафіксували, постраждалих немає.

Губернатор Ленінградської області Дрозденко заявив, що "на танкері стався техногенний інцидент під час запуску двигуна, внаслідок якого пошкоджено машинне відділення". За його словами, танкер пришвартований біля причалу.

